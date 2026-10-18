Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:42

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Fransa’da meydana artan yaşam maliyetleri ve akaryakıt zamlarına karşı patlar veren protestolar gündemdeki yerini alırken ünlü şarkıcı ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül, tam da olayların ortasında kaldı. Yolların kapatılmasıyla mahsur kalan Ferman Akgül, gösteriler sırasında dikkat çeken anlarla gündeme geldi

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:42

Son zamanlarda ’te meydana gelen olaylarla ilgili gündem oldukça yoğun. genelinde artan yaşam maliyetleri ve akaryakıt zamlarına karşı patlak verev protesto olayları gündemde bomba gibi düştü. Hatta şarkıcı Ferman Akgül’ünde Paris’te meydana gelen olay da olayları ortasında kaldı.

MANGA’NIN SOLİSTİ FERMAN AKGÜL PARİS’TE OLAYLARIN ORTASINDA KALDI!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin severek dinlediği ünlü isim Manga’nın solisti Ferman Akgül, magazin gündemine bomba gibi düştü. Son zamanalar da Paris’te meydana gelen zam olayları nedeniyle patlak veren protestolar her geçen gün daha da dikkatleri üzerine çekiyor.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Öyle ki ekipler ve vatandaş arasında meydana gelişen çatışma gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Sadece Paris’te yaşayan vatandaşların değil oraya giden turistlerinde olayların ortasında kaldığı ifade edildi.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Fransa’da meydana gelen gösteriler de çatışma ortasında kalan isimlerden birinin de Manga grubuyla tanınan Ferman Akgül olduğu bilinirken Akgül’den gelen paylaşım dikkat çekti. Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığın anları sosyal medyasından paylaştı.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Hatta kentte yolların kapatıldığı için trafikte zorlukla ilerlediğini ifade eden Akgül, “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık.” İfadelerini kullanarak takipçilerime durum güncellemesi yaptı. Ferman Akgül’ün bir süre sonra da taksiden inerek Paris sokaklarındaki son durumu takipçileriyle de paylaşmayı da ihmal etmedi.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

GÖSTERİLER SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Gösteriler oldukça konuşulmaya devam ederken Ferman Akgül’ün paylaşımlarında Vincent Cassel göndermesi de dikkatlerden kaçmadı. Fransız oyuncu Cassel, özellikle de Mathieu Kassovitz’in yönettiği yapımı La Haine (Nefret) filmindeki rolü ile biliniyordu.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Gençlerin yaşadığı toplumsal gerilimi ve polisle yaşanan çatışmaları konu alan filmin şimdiler de Paris’te meydana gelen durumla birlikte bağlaştığı düşünülüyor. Ferman Akgül’ün de paylaştığı anlar da oldukça dikkat çeken olaylar gözler önüne serildi.

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Belediye binaları basıldı, araçlar ateşe verildi. Protestocular ve polisler arasında her zaman dikkat çeken olaylar gündeme geldi. Artan pahalılığa ve yetersizliklere tepki gösteren yüz binlerce kişi sokaklarda yerini aldı. Yaklaşık bir aydır öğrenci protestolarıyla gündem de yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil'den annesi ve babası hakkında yürek burkan sözler! Gözyaşlarına hakim olamadı
Manga solisti Ferman Akgül, Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg ile buluştu
ETİKETLER
#paris
#fransa
#manga
#Ferman Akgül
#Vincent Cassel
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.