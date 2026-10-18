Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı! Gösteriler sırasında dikkat çeken anlar

Son zamanlarda Paris’te meydana gelen olaylarla ilgili gündem oldukça yoğun. Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve akaryakıt zamlarına karşı patlak verev protesto olayları gündemde bomba gibi düştü. Hatta şarkıcı Ferman Akgül’ünde Paris’te meydana gelen olay da olayları ortasında kaldı.

MANGA’NIN SOLİSTİ FERMAN AKGÜL PARİS’TE OLAYLARIN ORTASINDA KALDI!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin severek dinlediği ünlü isim Manga’nın solisti Ferman Akgül, magazin gündemine bomba gibi düştü. Son zamanalar da Paris’te meydana gelen zam olayları nedeniyle patlak veren protestolar her geçen gün daha da dikkatleri üzerine çekiyor.

Öyle ki ekipler ve vatandaş arasında meydana gelişen çatışma gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Sadece Paris’te yaşayan vatandaşların değil oraya giden turistlerinde olayların ortasında kaldığı ifade edildi.

Fransa’da meydana gelen gösteriler de çatışma ortasında kalan isimlerden birinin de Manga grubuyla tanınan Ferman Akgül olduğu bilinirken Akgül’den gelen paylaşım dikkat çekti. Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığın anları sosyal medyasından paylaştı.

Hatta kentte yolların kapatıldığı için trafikte zorlukla ilerlediğini ifade eden Akgül, “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık.” İfadelerini kullanarak takipçilerime durum güncellemesi yaptı. Ferman Akgül’ün bir süre sonra da taksiden inerek Paris sokaklarındaki son durumu takipçileriyle de paylaşmayı da ihmal etmedi.

GÖSTERİLER SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Gösteriler oldukça konuşulmaya devam ederken Ferman Akgül’ün paylaşımlarında Vincent Cassel göndermesi de dikkatlerden kaçmadı. Fransız oyuncu Cassel, özellikle de Mathieu Kassovitz’in yönettiği yapımı La Haine (Nefret) filmindeki rolü ile biliniyordu.

Gençlerin yaşadığı toplumsal gerilimi ve polisle yaşanan çatışmaları konu alan filmin şimdiler de Paris’te meydana gelen durumla birlikte bağlaştığı düşünülüyor. Ferman Akgül’ün de paylaştığı anlar da oldukça dikkat çeken olaylar gözler önüne serildi.

Belediye binaları basıldı, araçlar ateşe verildi. Protestocular ve polisler arasında her zaman dikkat çeken olaylar gündeme geldi. Artan pahalılığa ve yetersizliklere tepki gösteren yüz binlerce kişi sokaklarda yerini aldı. Yaklaşık bir aydır öğrenci protestolarıyla gündem de yer alıyor.