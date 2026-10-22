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Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:32

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü menajerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:32

tarafından müstehcenlik suçundan iddianame düzenlenen ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen ’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Tutuklu Akış 12 Kasım 2026’da hakim karşısına çıkacak.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

EN STRATEJİK KARARLARI ALAN KİŞİ: TOLGA AKIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tolga Akış’ın müstehcen görüntüleri basın ve yayın yolu ile yayınladığı ve yayınlanmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi. Akış alınan ifadesinde isimli müzik grubunun kurucusu olduğunu, müzik grubundaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtiğini, Küçükçiftlikpark'ta gerçekleşen ve daha sonra Manifest grubunun üyesi olan 7 kişinin yargılandığı dosyada şüpheli olarak yer almadığını, grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini, herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Manifest grubunun iş ilişkisindeki gelir paylaşım oranının yüzde 60'ını kızlara eşit miktarda dağıtıldığını ve yüzde 40'ının şirketin menajerlik projesine ayrıldığını beyan etti. 

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Yapılan soruşturma sonucu Tolga Akış'ın, Manifest adlı grubun yapımcısı ve şirket sahibi olarak grubun tüm sorumluluğunu üstlendiği, gruba ait kişilerin kim olacağını Big Five adlı program aracılığı ile bizzat seçtiği, Manifest adlı grubun bütün konser ve gösteri işlemlerinin menajerlik şirketi aracılığı ile kendisinin yönetiminde programlanarak sergilendiği iddianamede belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Akış’ın ilgili grubun finansal işlemlerini yürüttüğünün tespit edildiği, menajerlik tanımının grubun konserlerini ayarlamakla birlikte finansal süreçlerini de üstlenerek yapılması karşısında Tolga Akış’ın bu sorumluluğu alarak işlemler yaptığı, menajerliğin sadece bir temsil statüsünden çıktığı ve 'Manifest' isimli grubun yaptığı eylemlerin ve görsellerin içeriğinin mimarı yani grubun şovlarının sınırlarını belirleyen ve ticari başarısı için en stratejik kararları alan kişi olduğu iddianamede kaydedildi.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

KONSERDE 'MÜSTEHCENLİK' VURGUSU

Menajer konumunda olan kişinin grubun yapmış olduğu kareografilerin ve topluma servis edilecek konser görüntülerinin toplumdaki edep ve haya duygularını ne denli zaafiyete uğratacağından habersiz olamayacağı, aksine bu şovların, kıyafetlerin ve dansların bu duyguları kışkırttığından haberdar olarak pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı, müstehcenlik suçunun en hassas noktalarından biri çocukların korunması olduğu, sahnede sergilenen ve bir yetişkinin dahi izlerken sınırların aşıldığını hissettiği şovların, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış çocuklara ulaştırılması ve menajer olarak bunların yapılmasına göz yumulması ve planlanmasının kabul edilemeyeceği iddianamede belirtildi. İddianamede sanatın, toplumsal değerleri ve gelişime açık olan çocukların psikolojik ve ruhsal alanını hiçe sayan ticari bir cinsel istismar aracına dönüşmesi halinde hukuki korumalardan yararlanamayacağı, bir sahnede toplumun edep ve haya duygularını zedeleyen, çocukların ruhsal gelişimine zarar veren performanslar sergilenmesine, menajer olarak sebebiyet verdiğinin tespit edildiği birlikte değerlendirildiğinde ''Manifest'' adlı grubun 7 kişi olan her bir kadının sergilediği eylemler nedeniyle ceza almasının yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu iddianamede ifade edildi. 

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Türkiye'de milyonlarca çocuğun hayranlık duyarak izlediği ve adeta rol model aldığı bu grubun, toplumun edep ve haya duygularını açıkça yok sayan en önemlisi ise toplumdaki 'aile' kavramını aşağılayan görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve hiçbir yaş koruma filtresi gözetmeksizin kitlelere ulaşmasına sebebiyet gösteren Tolga Akış’ın aktif bir faaliyet üstlendiği belirtildi. Tüm dosya kapsamında Tolga Akış'ın 'Manifest' isimli grubun menajeri olduğu, gruba ait olan müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiğinin sabit olduğu iddianamede ifade edildi. İddianamede söz konusu paylaşımlar ile Türk aile yapısının dinamiklerine uymayan ve çocukların psikolojik, ruhsal olarak gelişimine açıkça zarar veren, toplumun genel ahlak yapısını zedeleyen edep ve haya duygularından uzak gösterileri ve şovları üstlenerek bunları finanse eden kişinin Tolga Akış olduğu belirtildi. Akış’ın müstehcenlik suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle Akış’ı yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
ETİKETLER
#Manifest
#Tolga Akış
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Big Five Türkiye
#Küçükçiftlikpark
#Magazin
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