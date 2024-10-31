MasterChef Azize Polat estetikle bambaşka biri oldu! Görenler şaştı kaldı

31 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:37

MasterChef yarışmasında yarışan Azize Polat, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Yaptırdığı estetik müdahaleyle bambaşka birine dönüşen Azize Polat, verdiği 30 kilo ile de yorum yağmuruna tutuldu.

MasterChef yarışmasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Azize Polat, 2021 yılında yedeklerden yarışmaya katıldı. Eğlenceli kişiliği ile yarışmada dikkat çeken Azize Polat, son dönemde verdiği kilolarla yorum yağmuruna tutuldu. Azize Polat'a "Çok değişmişsin" yorumları yağdı. MASTERCHEF AZİZE POLAT 30 KİLO VERDİ MasterChef All Star'a katılan ve jüri üyelerinin beğendiği tabaklar oluşturan Azize Polat, 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medya hesabından zayıflamış görüntüsünü paylaşan Azize Polat'a yorum yağdı. Sosyal medya hesabından zayıflamış halini paylaşan Azize Polat'a "Çok değişmişsin", "Gençleşmişsin", "Tanıyamadım gerçekten" gibi yorumlar yapıldı. Sıkça Sorulan Sorular MASTERCHEF AZİZE KİMDİR? MasterChef Azize Polat, 2021 senesinde yarışmaya katılarak adını duyurdu. 37 yaşında, 3 çocuk annesi Azize Polat, ev hanımıdır. MasterChef All Star ana kadroya girmek için başvuruda bulunan Azize Polat, son seçmelerde All Star’ın yedeklerine dahil oldu.