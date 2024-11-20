MasterChef Beyza Huri Aydın bandajını çıkardı, seyirciler ayaklandı! "Bu durum kurgu"

20 Kasım 2024 15:32 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:51

MasterChef yarışmasının favori ismi Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yarışmaya geri dönen ve bandajını çıkaran Beyza'nın yüzünde herhangi bir iz olmaması seyircilerin dikkatini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Makyajla yanığı kapatmış" derken, bazıları ise "Bu durum tam bir kurgu" diyerek Beyza'yı yorum yağmuruna tuttu.

MasterChef​ yarışmasında yüzüne dökülen kızgın yağ nedeniyle zor günler geçiren Beyza Huri Aydın, tedavi sonrası yarışmaya geri döndü. Bandajını çıkaran Beyza, izleyicileri ikiye böldü.

MASTERCEHF BEYZA YARIŞMAYA GERİ DÖNDÜ, SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Mastercehf'in iddialı yarışmacısı Beyza, yüzüne dökülen kızgın nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi altındaydı. Yarışmaya veda edip etmeyeceği merak konusu olan Beyza, yarışmanın yeni bölümlerinde yer aldı. İlk başta yüzü bandajlı halde yarışmaya devam eden Beyza daha sonra ise bandajsız yarıştı.

Beyza'nın bandajsız yarışmaya devam etmesi, izleyicileri ikiye böldü. Kimi Masterchef izleyici Beyza'nın bu durumunun kurgu olduğunu iddia etse de, kimileri ise makyajla yüzünde oluşan yaraları kapattığını belirtti.

MASTERCHEF BEYZA SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

MasterChef Beyza Huri Aydın, son sağlık durumu hakkında "Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu" dedi.