MasterChef Beyza Huri Aydın'ın ablasından yeni paylaşım! Son sağlık durumunu paylaştı

05 Kasım 2024 10:46 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:47

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Beyza Huri Aydın, yüzüne dökülen kızgın yağ sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altında olan ve yarışmanın yeni bölümlerine katılmayan Beyza Huri Aydın'ın son sağlık durumunu ablası paylaştı.

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MasterChef Türkiye yarışmasının Uşak bölümünde Beyza Huri Aydın, kızgın yağı suratına dökmesi sonrası acılar içinde kalmıştı. Hastanede tedavi altında olan Beyza Huri Aydın'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi ablası verdi.

BEYZA HURİ AYDIN'IN SON SAĞLIK DURUMUNU ABLASI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyza Huri Aydın'ın ablası, “Yoğun mesajlarınızla Beyza’mıza gösterdiğiniz destek ve sevginiz için hepinize kardeşimin ve ailemizin adına çok teşekkür ediyorum. Şu an herhangi bir bilgi veremiyorum maalesef, sadece sabırlı olmamız gerekiyor ve dualarımızı eksik etmemek. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar.” dedi.

SOMER ŞEF BEYZA HURİ AYDIN'IN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Somer Şef, Beyza'nın son sağlık durumu hakkında; "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık​ merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.