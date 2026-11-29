MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beyza Huri Aydın, yarışma sonrasında attığı adımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. MasterChef yarışmasına konuk olan MasterChef Beyza, Konya'daki işletmesinin ardından yeni bir mekan açmaya hazırlandığını duyurdu. İş hayatında büyümeyi hedefleyen genç yarışmacı, bu kararıyla izleyicilere sürpriz yaptı. Peki, Beyza Huri Aydın yeni işletmesini nerede açacak?

MASTERCHEF BEYZA’DAN YENİ İŞLETME

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, yarışma sonrasında attığı adımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmada sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beyza, bu kez yeni yatırım haberiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Aslen Konyalı olan ancak Fransa'da doğup büyüyen Beyza Huri Aydın, yarışmanın ardından Türkiye'de yaşamaya karar vermişti. Konya'ya yerleşen genç isim, gastronomi alanındaki girişimiyle de dikkat çekmişti. Kendi adına bir pastane açarak ticaret hayatına adım atan MasterChef Beyza, şimdi ise işletmesini büyütmeye hazırlanıyor.

Yarışmaya konuk olarak katılan Beyza Huri Aydın, jüri üyelerinin sorularını yanıtlarken yeni yatırımına ilişkin müjdeyi verdi. Konya'daki işletmesinin ardından Ankara'da da yeni bir mekan açmayı planladığını açıklayan Beyza, hayranlarını heyecanlandırdı. Genç yarışmacının Ankara'daki işletmesinin konsepti ve açılış tarihi ise şimdiden merak konusu oldu.

“ YENİ ŞUBEM ANKARA’DA”

MasterChef Beyza, dün akşam yayınlanan MasterChef dokunulmazlık oyununda konuk jüri üyesi oldu. Yarışmacıların yaptığı yemekleri tadarak, not veren Beyza, hem şeflerine hem de sevenlerine müjdeli bir haber vereceğini ifade etti.

MasterChef Beyza, “ "Konya devam ediyor. Ayrıca çok güzel yeni bir şehire, yeni konseptli bir mekan açacağım.Daha sosyal medyada da paylaşmadım. Çünkü hani burada açıklamak istedim. Sonuçta sizlerin sayesinde olduğu için hani bu özel haberi sizinle paylaşmak istiyorum."