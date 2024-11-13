Masterchef Beyza ve Onur arasındaki aşk iddiaları güçlendi! O sözler gündem oldu

13 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:56

MasterChef All Star yarışmasının iddialı yarışmacılardan Beyza Huri Aydın ve Onur Üresin arasında aşk yaşadığı iddiası son bölüm sonrası güçlendi. Yüzü yanan ve günler sonra yarışmaya geri dönen Beyza'ya iltifat yağdıran Onur, sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef yarışmasının son yayınlanan bölümüne Beyza ve Onur'un diyalogları damga vurdu. Sosyal medyada iki ismin aşk yaşadığı iddiaları dolaşırken, Onur'un Beyza'ya iltifatları son yayınlanan bölümde dikkat çekti.

MASTERCHEF'TE AŞK İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

MasterChef'in ilk bölümünden itibaren Onur ve Beyza, birbirine yakıştırılan isimler arasında yer aldı. Onur'un sık sık Beyza'nın fotoğraflarına yorum yapması da aşk iddialarını güçlendirdi. Beyza'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa 'Nazar değmesin' yazan Onur, yorum yağmuruna tutulmuştu. Beyza da bu yoruma yüzü kızaran bir emoji atarak cevap vermesi ikilinin aşk yaşadığı iddialarını güçlendirmişti.

ONUR'DAN BEYZA'YA İLTİFAT YAĞMURU

Son yayınlanan MasterChef bölümünde ise, yarışmacılar kendi ilk beşini sıraladı. Beyza da o listeye Onur'u ekledi. Bunu duyan Onur, Beyza'ya dönüp "Çok tatlısın" derken, Beyza da tebessüm etti.