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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:40

MasterChef Büşra Zambak’tan jüri üyelerine göndermeli sözler! Bu kez hesap soran o oldu

MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Büşra Zambak, mutfaktaki performansıyla değil, jüri üyelerine yönelik sözleriyle gündeme geldi. MasterChef jürilerinin mekanlarını deneyen Büşra, geçmişte yarışmada yaşadıklarına göndermede bulunarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. “En ufak hatamızı affetmiyordunuz, bakalım ben affedecek miyim?” sözleriyle merak uyandıran eski yarışmacı, değerlendirme sırasının değiştiğini esprili bir dille dile getirdi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:40

’de yarıştığı dönemde mutfaktaki performansıyla tanınan Büşra Zambak, bu kez jüri üyelerinin mekanlarını deneyerek gündeme geldi. Eski yarışmacının yaptığı paylaşımda kullandığı sözler ise dikkatlerden kaçmadı. Yarışma boyunca en küçük hataların bile değerlendirildiğini hatırlatan Büşra, “En ufak hatamızı affetmiyordunuz, bakalım ben affedecek miyim?” diyerek jüri üyelerine göndermede bulundu.

MASTERCHEF BÜŞRA’DAN ŞEFLERİN MEKANLARINA GİZLİ ZİYARET

MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Büşra Zambak, bu kez mutfağın diğer tarafına geçti. , ve ’nın mekanlarını ziyaret eden Büşra, şeflerin hazırladığı yemekleri tadarak lezzetler hakkında yorumlarda bulundu.

MasterChef Büşra Zambak’tan jüri üyelerine göndermeli sözler! Bu kez hesap soran o oldu

 Yarışma sürecinde şeflerin en küçük hataları bile gözden kaçırmadığını hatırlatan Büşra, bu kez değerlendirme sırasının kendisine geçtiğini gösterdi. “En ufak hatamızı affetmiyordunuz, bakalım ben affedecek miyim?” sözleriyle dikkat çeken eski yarışmacının yorumları merak uyandırdı. MasterChef’te tabaklarıyla yarışan Büşra’nın, bu kez şeflerin yemeklerini nasıl değerlendirdiği gündem oldu.

BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Büşra Zambak, profesyonel aşçılık kariyeri ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Aslen Denizlili olan ve İstanbul’da yaşayan Zambak, genç yaşına rağmen uzun yıllardır mutfak sektöründe çalışıyor.

MasterChef Büşra Zambak’tan jüri üyelerine göndermeli sözler! Bu kez hesap soran o oldu

Yaklaşık 10 yıllık aşçılık deneyimi bulunan Büşra Zambak, Güler Sabancı başta olmak üzere üst düzey yöneticilere yemek hazırladığını açıklamıştı. İtalyan mutfağına özel ilgi duyan Zambak, aşçılığın yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilgileniyor.

MasterChef Büşra Zambak’tan jüri üyelerine göndermeli sözler! Bu kez hesap soran o oldu

MasterChef Türkiye 2022 sezonunda yarışan Büşra Zambak, sezonu sekizinci sırada tamamladı. Yarışmaya veda ederken şeflerden övgü dolu sözler alan isim, daha sonra MasterChef All Star seçmelerinde yeniden şansını denedi.

MasterChef Büşra Zambak’tan jüri üyelerine göndermeli sözler! Bu kez hesap soran o oldu

MasterChef All Star’ın ilk turunda uskumru tarator hazırlayan Zambak, ikinci turda taze fasulye ve börülceyle yaratıcı bir tabak ortaya koydu. Yağız ve Melih ile son üçe kalan yarışmacı, şeflerin kararıyla MasterChef All Star kadrosuna giren 17. isim oldu. Yarışmada kendisini kanıtlamayı hedeflediğini söyleyen Büşra Zambak, Mehmet Şef’in yerine geçme hayalini de dile getirmişti.

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#Somer Sivrioğlu
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#mehmet yalçınkaya
#danilo zanna
#Büşra Zambak
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