MasterChef Deniz'den sonra bir veda daha! İddialı yarışmacı elendi

26 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:30

MasterChef’in 3. Haftasında elenen yarışmacı belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada siyah sarımsakla en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı elenmekten kurtuldu. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan isimlerden biri olan Deniz'in elenmesinden ardından bu hafta Ümmühan, MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM ÜMMÜHAN OLDU

MasterChef'in bu hafta yayınlanan bölümünde potada Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe, Ezgi ve Alper yer aldı. İlk turu kazanan isimler Ezgi, Çağlar ve Alper oldu. En iyi tabağı hazırlamak için mücadele eden takımdan elenen isim Ümmühan oldu.

MasterChef'te Ümmühan'ın elenmesi sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları elenmesi gerektiğini söylerken, bazıları ise Ümmühan'dan önce elenmesi gereken isimlerin olduğunu belirtti.

MASTERCHEF ÜMMÜHAN KİMDİR?

MasterChef Ümmühan 32 yaşında ve 1 kız annesidir. Küçük yaştan itibaren yemek yapmaya meraklı olduğunu belirten Ümmühan, ara verdiği aşçılık mesleğine MasterChef ile geri döndü.