MasterChef Deniz'den sonra bir veda daha! İddialı yarışmacı elendi
MasterChef Türkiye yarışmasının son yayınlanan bölümünün ardından elenen isim belli oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Deniz Yılmaz'ın elenmesinin ardından iddialı bir yarışmacı daha MasterChef'e veda etti. Bu hafta MasterChef'e veda eden isim ise Ümmühan oldu.
MasterChef’in 3. Haftasında elenen yarışmacı belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada siyah sarımsakla en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı elenmekten kurtuldu. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan isimlerden biri olan Deniz'in elenmesinden ardından bu hafta Ümmühan, MasterChef'e veda etti.
MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM ÜMMÜHAN OLDU
MasterChef'in bu hafta yayınlanan bölümünde potada Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe, Ezgi ve Alper yer aldı. İlk turu kazanan isimler Ezgi, Çağlar ve Alper oldu. En iyi tabağı hazırlamak için mücadele eden takımdan elenen isim Ümmühan oldu.
MasterChef'te Ümmühan'ın elenmesi sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları elenmesi gerektiğini söylerken, bazıları ise Ümmühan'dan önce elenmesi gereken isimlerin olduğunu belirtti.
MASTERCHEF ÜMMÜHAN KİMDİR?
MasterChef Ümmühan 32 yaşında ve 1 kız annesidir. Küçük yaştan itibaren yemek yapmaya meraklı olduğunu belirten Ümmühan, ara verdiği aşçılık mesleğine MasterChef ile geri döndü.