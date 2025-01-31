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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu şef çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: 2. Sayfa
31 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:12
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya&#039;nın oğlu şef çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

MasterChef yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya dün akşam gerçekleşen etkinliğe oğlu Utku ile beraber katıldı. Mehmet Yalçınkaya ile Utku'yu yan yana görenler aynı yorumu yaptı.

MasterChef yarışmasında yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın bir kızı ve bir de oğlu olduğu biliniyor. Kızıyla zaman zaman sosyal medyada çektiği eğlenceli videoları paylaşan Mehmet Yalçınkaya ilk kez kameralar karşısına oğlu ile birlikte çıktı. 

MEHMET YALÇINKAYA İLE UTKU İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA 

Özel hayatına dair bilgileri zaman zaman MasterChef yarışmasında anlatan Mehmet Yalçınkaya, hayat hikayesiyle de izleyenleri her seferinde duygulandırmayı başarıyor. Mehmet Yalçınkaya ilk kez oğlu Utlu ile beraber, davette boy gösterdi. 

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu şef çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı - 1. Resim

Babası Mehmet Yalçınkaya ile beraber etkinliğe katılan Utku da babasının izinden gitti. Şef olmaya karar veren Utku, katıldığı davette babasına olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medyada Mehmet Yalçınkaya ile oğlu Utku'yu görenler; "Tıpkı babası", Çok benziyorlar" "Aynı babası" gibi yorumlar yaptı. 

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu şef çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı - 2. Resim

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Kaynak: 2. Sayfa

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