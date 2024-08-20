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MasterChef Nalan Toprak çıldırdı! Gelen yorum sonrası soluğu savcılıkta aldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:18
MasterChef Nalan Toprak çıldırdı! Gelen yorum sonrası soluğu savcılıkta aldı

MasterChef yarışmacısındaki performansıyla hafızalara kazınan Nalan Toprak, takipçisinin kendisine “Mal, itici Nalan” yorumuyla küplere bindi. Savcılık, Nalan Toprak'ın şikayeti üzerine dikkat çeken bir karara imza attı.

MasterChef yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Nalan Toprak, fotoğrafın altına yapılan yorumla çılgına döndü. Yorumu yapan kişiden şikayetçi olan Nalan Toprak'a savcılıktan dikkat çeken bir haber geldi. 

MASTERCHEF YARIŞMACISI GELEN YORUMLA ÇİLEDEN ÇIKTI 

MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak, yorum yapan kişi hakkında şikayetçi olurken, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli takipçi suçlamaları kabul etmezken savcılıktan dikkat çeken bir adım geldi. 

MasterChef Nalan Toprak çıldırdı! Gelen yorum sonrası soluğu savcılıkta aldı - 1. Resim

Savcılık, söz konusu paylaşımdaki ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte içerik taşımadığını belirterek soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

MasterChef Nalan Toprak çıldırdı! Gelen yorum sonrası soluğu savcılıkta aldı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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