MasterChef Nalan Toprak çıldırdı! Gelen yorum sonrası soluğu savcılıkta aldı

20 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:18

MasterChef yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Nalan Toprak, fotoğrafın altına yapılan yorumla çılgına döndü. Yorumu yapan kişiden şikayetçi olan Nalan Toprak'a savcılıktan dikkat çeken bir haber geldi.

MASTERCHEF YARIŞMACISI GELEN YORUMLA ÇİLEDEN ÇIKTI

MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak, yorum yapan kişi hakkında şikayetçi olurken, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli takipçi suçlamaları kabul etmezken savcılıktan dikkat çeken bir adım geldi.

Savcılık, söz konusu paylaşımdaki ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte içerik taşımadığını belirterek soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi.