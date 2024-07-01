Masterchef Somer Sivrioğlu 'Kadıköy' sözleriyle tepki topladı! "Eskiden çok kaliteliydi"

01 Temmuz 2024 11:48 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:48

Masterchef yarışmasında jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, yarışmada söylediği sözler sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Yarışmacı Cansu Irmak Aydar ile 'Kadıköy' tartışması yaşayan Somer Sivrioğlu, Kadıköy'ün eskiden daha kaliteli olduğunu öne sürerek, "Zaten biz çocukken Kadıköy'ün yüzde sekseni gayrimüslim olan bir yerdi" diyerek tepki topladı.

SOMER SİVROĞLU'NDAN TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER

Somer Sivrioğlu, Masterchef yarışmasında yarışmacıyla 'Kadıköy' hakkında konuştu. Somer Sivrioğlu, "İşte onlar doğma büyüme Kadıköylü değil. Doğma büyüme Kadıköylü öyle insanlar değil. Zaten biz çocukken Kadıköy'ün yüzde sekseni gayrimüslim olan bir yerdi. Türkiye'nin ve İstanbul'un en kaliteli ilçelerinden bir tanesiydi. Sonra Kadıköy'den yolu geçen 'Ben Kadıköylüyüm' demeye başladı." sözleriyle birçok kişinin tepkisini çekti.