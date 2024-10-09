MasterChef yarışmacısı Ayşe Ekiz'in yeni işi belli oldu! Belediye başkanından teklif almıştı

09 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:19

MasterChef Türkiye yarışmasının son elenen ismi Ayşe Ekiz'e geçtiğimiz günlerde belediye başkanından iş teklifi gelmişti. Teklifi değerlendiren Ayşe Ekiz'in bundan sonra ne yapacağını ise jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu paylaştı.

MasterChef​ Türkiye yarışmasına yayınladığı video ile katılan Ayşe Ekiz, geçtiğimiz haftanın elenen ismi oldu. Afyonkarahisar​'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşamını sürdüren ve MasterChef'le tanınan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan sürpriz bir iş teklif gelmişti.

AYŞE EKİZ NE İŞ YAPACAĞINI BULDU

Belediye başkanından iş teklifi alan MasterChef yarışmacısı Ayşe Ekiz'in nerede çalışacağı belli oldu. MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya​ ve Somer Sivrioğlu, Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını açıkladı. Master Cjef jüri üyeleri, Ayşe'nin Afyon'da açacağı lokantaya da gideceklerini söylerken, yarışmacılar da Ayşe'ye gereken her türlü desteği sağlayacaklarını da açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI AYŞE EKİZ'E BÖYLE SESLENDİ

Afyonkarahisar​'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşayan ve yayınladığı video sonrası MasterChef yarışmasına katılan Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan iş teklifi geldi. Çağrı yapan Burcu Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.” dedi.