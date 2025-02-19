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 | Dilek Ulusan

MasterChef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklandı: 5 litre kan kaybettim

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Eslem Sena Yurt bıçaklandığını duyurdu. "5 litre kan kaybettim" diyen Eslem Sena Yurt, ölümün eşiğinden döndüğünü belirterek babasına sitem dolu sözler sarf etti.

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MasterChef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklandı: 5 litre kan kaybettim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 12:10

2018 yılında katıldığı MasterChef yarışmasının ardından ünlü isimlerle çalışan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından 1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, "5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum" dedi.

ESLEM SENA YURT BIÇAKLANDI

Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, ""Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim." dedi.

Babasına da sitem eden Eslem Sena Yurt, babasının kendisini bu süreçte hiç aramadığını belirterek, "Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye. Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım" diyen Eslem Sena "Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum" dedi.

Kim tarafından bıçaklandığına dair bir paylaşım yapmayan Eslem Sena Yurt, konuyla ilgili gelen sorulara da cevap vermedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ESLEM SENA YURT KİMDİR?
1998 doğumlu Eslem Sena Yurt, aşçıdır. MasterChef yarışmasına katılan ve jüri üyelerinin beğenisini toplayan Eslem Sena Yurt, daha sonra Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın evinde aşçı olarak çalışmaya başladı.
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