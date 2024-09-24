MasterChef'in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı ortaya çıktı! Takipçileri ikiye bölündü

24 Eylül 2024 15:16 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:18

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı tartışmalara neden olmuştu. Mehmet Yalçınkaya'nın simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabak eleştiri almıştı. Şefin özel tabağının fiyatı dudak uçuklattı.

MasterChef​ Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya​, yarışmacılardan istediği imza tabağı ile eleştiri yağmuruna neden oldu. "Okyanus" adını verdiği imza tabağı ile sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Yalçınkaya, yayınladığı video ile tartışmayı daha da alevlendirdi.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN İMZA TABAĞININ YAPILIŞI ORTAYA ÇIKTI

MasterChef yarışmasında yarışmacılardan imza tabağını yapmalarını isteyen Mehmet Yalçınkaya'ya eleştiri yağdı. Gelen eleştirilere cevap veren Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabında "Okyanus" tabağının nasıl hazırlandığını adım adım anlattığı bir video paylaşarak, bu özel yemeğin hikayesini takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı da ortaya çıktı. "Okyanus" ismini verdiği ve içerisinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu öğrenildi.