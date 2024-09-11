MasterChef'te korkunç kaza! Yüzüne kızgın yağ sıçrayan yarışmacı devam edemeyecek

11 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:21

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Balık restoranı yemekleri için tezgahın başına geçen yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Elindeki kızgın yağı eline yüzüne döken Onur, stüdyodakileri korkuttu. İddiaya göre; Onur artık yarışamaya devam edemeyecek.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin son yayınlanan fragmandaki korkunç kaza izleyicileri korkuttu. Kızgın yağı eline ve yüzüne döken Onur'un son sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

MASTERCHEF'TE KORKUNÇ KAZA

MasterChef Türkiye yarışmasının son yayınlanan fragmanda; jüri üyeleri yarışmacılardan en iyi balık restoran yemeklerini yapmalarını istedi. Son yayınlanan bölümde favori yarışmacı olarak gösterilen Onur, elindeki kızgın yağ dolu tencereyi döktü. Eli ve yüzü yanan Onur, apar topar stüdyodan ayrıldı.

MASTERCHEF ONUR ELENECEK Mİ?

Yarışmacılar 'hem eli hem yüzü yandı çocuğun' derken, tüm yarışmacılar panik halinde kaçıştı. Olay sonrası Onur'un akıbeti merak edilirken, Onur'un yarışmaya devam edemeyeceği iddia edildi.