MasterChef'te Semih Mehmet Şef'le kavga etti! Önlüğünü fırlatıp stüdyoyu ter etti

19 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:15

MasterChef yarışmasının son yayınlanan fragmanında yaşanan kavga seyirciyi endişelendirdi. Mehmet Şef ile tartışan yarışmanın iddialı ismi Semih, önlüğünü fırlatarak stüdyoyu terk etti.

Mehmet Yalçınkaya​, Danilo Zanna​ ve Somer Sivrioğlu​'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef​ yarışmasının son yayınlanan fragmanına yaşanan tartışma damga vurdu. Mehmet Şef ve Semih arasında yaşanan kriz sonrası stüdyoyu terk eden Semih2in yarışmadan ayrılacağı iddia edildi.

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN TARTIŞMA

MasterChef'te Mehmet Şef, yarışmacı Semih'in tavrı sonrası çılgına döndü. Semih'e "Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Her yemek sonrası ‘Benim bildiğim şöyle böyle’ diyorsun. Bizden daha mı iyi biliyorsun haddini bil” dedi.

MASTERCHEF'TE SEMİH AYRILACAK MI?

Mehmet Şef'in sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan Semih, önlüğünü fırlatarak stüdyoyu terk etti. Kaan, Semih'e engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.