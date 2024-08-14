Masterchef'te soğan kavgası! Eleme adaylarından sonra stüdyoda gerginlik

14 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:41

MasterChef yarışmasının ikinci haftasında yarışmacılar en iyi kebap yapmak için tezgah başındaki yerini aldı. Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, Beyza ve Deniz arasında da tartışma yaşandı.

MASTERCHEF’TE DENİZ İLE BEYZA ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Dokunulmazlık mücadelesi sonrası Kırmızı Takım'da gerginlik çıktı. Kazanmalarına rağmen tartışan Deniz ve Beyza arasında tansiyon yükselince araya diğer yarışmacılar girdi. Deniz Beyza'ya "Ben anlamadım hala neden soğanını kendin yaptığını" derken, Beyza ise "Çünkü boştaydım Deniz. Senin de işin vardı" sözleriyle cevap verdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASINDA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, mavi takım elenmemek için mücadele etti. Mavi Takım'daki yarışmacılara bireysel dokunulmazlık için "Kareloni" yaparken, jüri üyeleri bireysel dokunulmazlığı Eda'ya verdi. Mavi takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Kerem ve Deniz eleme adayları oldu.