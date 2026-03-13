Mauro Icardi gece yarısı duyurdu! "Resmi olarak boşanma gerçekleşti"

2014'te evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın, Francesca ve Isabella adında iki çocuğu bulunuyor. Olaylı boşanma sürecinde Icardi, kızlarının Arjantin’e kaçırıldığını iddia ederek velayet davası açmıştı. Wanda Nara ise Icardi'nin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve nafakayı ödemediğini iddia etti.

MAURO ICARDI İLE WANDA NARA RESMEN BOŞANDI

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024’te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025’te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl, 11 Mart 2026’da doldu. Bir yıl boyunca “Ayrılmak istemiyor” diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdular. Şimdi bunun için ne açıklama yapacaklar? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecekler. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geldi. Zafer dolu bir öpücük. Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada" dedi.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI'NİN VELAYET DAVASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara 2014 yılında evlendi ve çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. İki isim birbirleri hakkında çeşitli ithamlarda bulunduktan sonra bu sefer ise çocukların velayeti için anlaşmazlığa düştü. Velayet davaları devam eden çiftten Mauro Icardi, Wanda Nara'ya tekrar dava açtı. Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

WANDA NARA BU SÖZLERLE ICARDI'YE YÜKLENMİŞTİ

İddialara sessiz kalmayan Wanda Nara, gazeteci Juan Etchegoyen’e yaptığı açıklamada Mauro Icardi’ye sert sözlerle yanıt verdi; "Terk, nafaka ödememektir. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir." ifadelerini kullandı." dedi.