Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi gece yarısı duyurdu! "Resmi olarak boşanma gerçekleşti"

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliklerini resmen noktaladığını duyurdu. Uzun bir paylaşım yapan Mauro Icardi, "Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi gece yarısı duyurdu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 10:04

2014'te evlenen ve ’nın, Francesca ve Isabella adında iki çocuğu bulunuyor. Olaylı boşanma sürecinde Icardi, kızlarının Arjantin’e kaçırıldığını iddia ederek velayet davası açmıştı. Wanda Nara ise Icardi'nin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve nafakayı ödemediğini iddia etti.

MAURO ICARDI İLE WANDA NARA RESMEN BOŞANDI

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024’te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025’te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl, 11 Mart 2026’da doldu. Bir yıl boyunca “Ayrılmak istemiyor” diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdular. Şimdi bunun için ne açıklama yapacaklar? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecekler. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geldi. Zafer dolu bir öpücük. Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada" dedi.

Mauro Icardi gece yarısı duyurdu! "Resmi olarak boşanma gerçekleşti"

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI'NİN VELAYET DAVASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara 2014 yılında evlendi ve çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. İki isim birbirleri hakkında çeşitli ithamlarda bulunduktan sonra bu sefer ise çocukların velayeti için anlaşmazlığa düştü. Velayet davaları devam eden çiftten Mauro Icardi, Wanda Nara'ya tekrar dava açtı. Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Mauro Icardi gece yarısı duyurdu! "Resmi olarak boşanma gerçekleşti"

WANDA NARA BU SÖZLERLE ICARDI'YE YÜKLENMİŞTİ

İddialara sessiz kalmayan Wanda Nara, gazeteci Juan Etchegoyen’e yaptığı açıklamada Mauro Icardi’ye sert sözlerle yanıt verdi; "Terk, nafaka ödememektir. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir." ifadelerini kullandı." dedi.

Mauro Icardi gece yarısı duyurdu! "Resmi olarak boşanma gerçekleşti"
ETİKETLER
#wanda nara
#boşanma davası
#Mauro Icardi
#Velayet Davasi
#Çocuk Nafakası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.