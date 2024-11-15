Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor Basına dikkat çeken çağrı: Haber yapmayın

15 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:44

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi’nin Arjantin’e gittiği ve eski eşiyle tartışma yaşadığı iddia edildi. Arjantin basınında Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi polise şikayet ettiği öne sürüldü. Yaşanan olaylar hakkında açıklama yapan Wanda Nara ise çağrıda bulunarak “Haber yapmayın” dedi.

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi​, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Arjantin’e giden Mauro Icardi’nin boşanma​ aşamasındaki eşi Wanda Nara’nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine olay çıkarttığı belirtildi. Yaşananlardan sonra Wanda Nara​'nın Arjantinli santrforu polise şikayet ettiği öne sürüldü. Wanda Nara sessizliğini bozarak yeni bir açıklama yaptı.

WANDA NARA'DAN ÇAĞRI: HABER YAPMAYIN

Wanda Nara çıkan iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çağrıda bulunan Wanda Nara, "Medyanın dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili, beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ayrıca küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına ilişkin iddialarda bulunmamasını talep ederim." dedi.

GALATASARAY​ KULÜBÜNDEN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, Icardi hakkında Arjantin​ basınında ortaya atılan iddiaları net bir dille yalanladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.