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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında tansiyon iyice yükseldi! "7 milyon Euro'luk hırsızlık"

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile 10 yıl evli kaldığı eski eşi Wanda Nara ile arasında sular durulmuyor. Son olarak kızları Francesca ve Isabella'nın gittiği okuldan gelen resmi bir bildiri ikili arasındaki tansiyonu iyice yükseltti. Icardi'nin hırsızlıkla suçladığı Wanda Nara ise ünlü futbolcuya öfke kustu.

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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında tansiyon iyice yükseldi!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 17:34

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara çalkantılı boşanma aşamasının ardından velayet konusunda tartışmaya başladı. Wanda Nara ile boşanmasının ardından Icardi, çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro ayrıldığı eşi Wanda Nara ile sorunlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak kızları Francesca ve Isabella'nın gittiği okuldan gelen resmi bir bildiri ikiliyi birbirine düşürdü.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında tansiyon iyice yükseldi! "7 milyon Euro'luk hırsızlık"

3 Haziran tarihinde gönderilen e-postada, "Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e ağır ve küfürlü ifadeler kullandı. Nara, "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek öfkesini dile getirdi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında tansiyon iyice yükseldi! "7 milyon Euro'luk hırsızlık"

Nara'nın sözlerine karşılık Icardi'den de gecikmeden yanıt geldi. Icardi, "Yeni partnerime, gelecekteki eşime saygı duy. En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar? Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim." dedi.

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