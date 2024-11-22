Mauro Icardi paylaştı, Wanda Nara kıskançlık krizine girdi!

22 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:47

Wanda Nara’nın boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi’nin Latin Amerika’nın sevilen şarkıcısı Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaşması sonrasında kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Boşanacakları konuşulan Wanda Nara​ ile Mauro Icardi​ arasında sular durulmuyor. Son olarak Mauro Icardi'nin evinibasan Wanda Nara, kameralar karşısında gözyaşlarına boğulmuştu. Icardi'nin sevilen şarkıcı Greeicy Rendon konseri sonrası birlikte fotoğraf paylaşması Wanda Nara'yı sinirlendi.

WANDA NARA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Wanda Nara, son olarak Arjantin​'de Mauro Icardi'nin evine gitmiş ve olay çıkarmıştı. Mauro Icardi, Wanda Nara'yı kayıt altına alarak, "Hikâyeleri kaydedebilmeniz için buraya bırakıyorum, sosyal medyamda bu kadar saçmalık kalmasın diye sonra siliyorum" demişti.

WANDA NARA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Icardi'nin paylaşımlarını gören Wanda Nara kıskançlık krizine girdi. Basının karşısında ağlayan Nara, fotoğrafın ardından krize girdiği ve Icardi'yi defalarca aradığı iddia edildi. Greeicy de Icardi'nin paylaşımını kendi Instagram hesabına ekledi. Daha sonra Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiği öğrenildi.