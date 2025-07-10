Mauro Icardi son paylaşımıyla gündem oldu

İstanbul
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son gönderisiyle gündem oldu. İşte çok konuşulan o paylaşım...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sansasyonel bir evliliği noktalayan yıldız futbolcu şimdilerde China Suarez'le aşk yaşıyor.
Sık sık sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Icardi, son olarak yayınladığı gönderiyle dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü isim fotoğrafın altına, "Ayrılmamız için dua ediyorlar... Geleceğimizi birlikte planlıyoruz." yazdı.
Suarez'le romantik karesini paylaşan Mauro Icardi, "Ayrılmamız için dua ediyorlar. Geleceğimizi birlikte planlıyoruz." notuyla adeta düşman çatlattı.
Mauro Icardi'nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.