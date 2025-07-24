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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi sosyal medyada ifşaladı! 'İlk mesajı sen attın'

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, yabancı basında 'China Suarez'i aldattı' haberlerine isyan etti ve sosyal medya hesabından Natasha Rey'i ifşaladı. İlk mesajı kendisinin atmadığını belirten Icardi, "Lekelemeye çalışmayın" dedi.

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Mauro Icardi sosyal medyada ifşaladı! 'İlk mesajı sen attın'
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:37

ile zorlu bir süreci geçiren Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Sık sık birlikte tatil pozlarını paylaşan çift hakkında aldatma iddiaları gündeme geldi.

MAURO ICARDI'Yİ ÇILDIRTAN İDDİA

Uzun süre yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Icardi, Wanda Nara ile boşanma sürecinde ise karakolluk dahi oldu. Çocuklarının velayeti konusunda uzlaşma sağlayamayan Wanda Nara ile Mauro Icardi birbirleri hakkındaki söylemleriyle sık sık karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi sosyal medyada ifşaladı! 'İlk mesajı sen attın'

Geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları gündem oldu.

Mauro Icardi sosyal medyada ifşaladı! 'İlk mesajı sen attın'

Haberlere öfke kusan Mauro Icardi, Natasha Rey'e ait olduğunu iddia ettiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

WANDA NARA'NIN SON MAURO ICARDI HAMLESİ ELİNDE PATLADI

Kendisinin kimseye mesah atmadığını öne süren Mauro Icardi, paylaştığı karenin altına "Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var" dedi.

Mauro Icardi sosyal medyada ifşaladı! 'İlk mesajı sen attın'

Mauro Icardi, Natasha Rey'in Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olmasının ardından yaptığı paylaşımla eski eşine de öfke kustu.

ETİKETLER
#boşanma
#wanda nara
#sosyal-medya
#Mauro Icardi
#China Suarez
#Aldatma Iddiası
#Natasha Rey
#Magazin
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