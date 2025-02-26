Mauro Icardi ve China Suárez'den İstanbul turu

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara ile çekişmeli boşanma süreci devam ederken, ünlü isim China Suárez ile yeni bir aşka yelken açtı. İstanbul turu yapan China Suárez ile Mauro Icardi'nin maskeyle gezmesi dikkat çekti.

Galatasaray'da Ünlü futbolcu Mauro Icardi ve oyuncu China Suárez, İstanbul sokaklarını karış karış gezdi. Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suárez'i İstanbul'u gezdirdi.

MAURO ICARDI VE CHINA SUAREZ'DEN İSTANBUL TURU

Ayasofya-i Kebir Cami-i gezen China Suárez ile Mauro Icardi'nin keyifli anları da gözlerden kaçmadı. Mauro Icardi maskeyle dolaşsa da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Icardi, İstanbul karelerine "Tarihin ve büyünün iç içe geçtiği, bir parçamın her zaman ait olacağı bir şehir" notunu düştü.

Arjantin basınının iddiasına göre, Ödül almak için Türkiye'ye gelen Wanda Nara'nın aynı zamanda dizi projesi için toplantı yaptı. Bir başka iddiaya göre ise; Wanda Nara’ya yöneltilen dizi teklifi daha önce Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’e yapıldı. Fakat Suarez, bu teklifi kabul etmedi. Türkiye’deki gündemini her daim koruyan Wanda Nara’nın başrol oyuncusu olma ihtimali ise şimdiden konuşulmaya başlandı.