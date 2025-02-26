Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ve China Suárez'den İstanbul turu

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara ile çekişmeli boşanma süreci devam ederken, ünlü isim China Suárez ile yeni bir aşka yelken açtı. İstanbul turu yapan China Suárez ile Mauro Icardi'nin maskeyle gezmesi dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi ve China Suárez'den İstanbul turu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:44

Galatasaray'da Ünlü futbolcu Mauro Icardi ve oyuncu China Suárez, İstanbul sokaklarını karış karış gezdi. Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suárez'i İstanbul'u gezdirdi.

MAURO ICARDI VE CHINA SUAREZ'DEN İSTANBUL TURU

Ayasofya-i Kebir Cami-i gezen China Suárez ile Mauro Icardi'nin keyifli anları da gözlerden kaçmadı. Mauro Icardi maskeyle dolaşsa da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Icardi, İstanbul karelerine "Tarihin ve büyünün iç içe geçtiği, bir parçamın her zaman ait olacağı bir şehir" notunu düştü.

Arjantin basınının iddiasına göre, Ödül almak için Türkiye'ye gelen Wanda Nara'nın aynı zamanda dizi projesi için toplantı yaptı. Bir başka iddiaya göre ise; Wanda Nara’ya yöneltilen dizi teklifi daha önce Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’e yapıldı. Fakat Suarez, bu teklifi kabul etmedi. Türkiye’deki gündemini her daim koruyan Wanda Nara’nın başrol oyuncusu olma ihtimali ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arzu Sabancı'ya esprili kutlama: Bir yılda iki kez babaanne oldunuz
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.