Mauro Icardi 'Wanda Nara' sorusuna sinirlendi! İlk kez böyle görüntülendi

02 Ağustos 2024 14:20 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:20

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, bir süredir özel hayatıyla gündemde. Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi, antrenmanlarda zayıf haliyle dikkat çekmişti. Gece gezmesinde görüntülenen Icardi, Wanda Nara sorusuna bir hayli sinirlendi.

MAURO ICARDI, WANDA NARA SORUSUNA DAYANAMADI

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma haberi uzun süre gündemi meşgul etti. Ayrılığı Wanda Nara'ya duyururken, boşanma olayına Mauro Icardi'nin sıcak bakmıyor. Magazin Burada'nın haberine göre, Dün gece saatlerinde Fernando Muslera ve Torreira, aşk acısı çeken Icardi'yi moral yemeğine çıkardı. Yemek çıkışında görüntülenen Icardi'ye sorulan peş peşe Wanda soruları ünlü futbolcunun sinirlenmesine neden oldu. Yüzü düşen Icardi, hemen aracına bindi.