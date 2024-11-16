Mauro Icardi, Wanda Nara’nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı

16 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:42

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’nın kendisine "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Icardi’nin avukatı, “Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin boşanma​ aşamasındaki eşi Wanda Nara’nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Nara’nın avukatı yaptığı açıklamada, Mauro Icardi​'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirdi.

MAURO ICARDI DURUŞMAYA KATILMADI

.Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara​'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını belirterek, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Açıklamasına devam eden Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava​ ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarını kabul etmeyerek, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." dedi.