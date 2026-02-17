Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
12°
Magazin
Editor
 Dilek Ulusan

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcuyu açıklayacak

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci geçiren Wanda Nara'nın rapçi Gante ile ayrılığı sonrası gönlünü Fenerbahçe'de top koşturan bir futbolcuya kaptırdığı iddia edildi. İddialara göre; Wanda Nara yakında aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcunun ismini de açıklayacak.

Haber Merkezi
17.02.2026
17.02.2026
09:36

Mauro Icard ile boşanan 'nın hayatı sık sık hem Türk basınında hem de Arjantin basınında geniş yer buluyor. ile sık sık mahkemelik olan Wanda Nara'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

WANDA NARA, FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR

Arjantin basınında dolaşan haberlere göre; Wanda Nara'nın birkaç haftadır 'de forma giyen bir futbolcu ile büyük bir aşk yaşadığı öne sürüldü. Çiftin sık sık görüştüğü ve Wanda Nara'nın yakın bir zaman içerisinde bu yeni aşkını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmayı planladığı ifade edildi.

sürecinde Icardi ile karşılıklı sert açıklamalar ve hukuki çekişmeler yaşayan Nara'nın, yeni erkek arkadaşının kim olduğu henüz netleşmese de, yakında yapacağı açıklama ile tüm detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bu ilişki hem Arjantin hem de Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI ARASINDA 600 BİN DOLARLIK BORÇ ÇIKTI

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında yine kriz çıktı. Wanda Nara, katıldığı canlı yayında eski eşi Icardi'nin kızları için yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu olduğunu söyledi. Ayrıca Nara, ek bir maddi tazminat davası açacağını da duyurdu.

ETİKETLER
#boşanma
#wanda nara
#aşk
#Fenerbahçe
#Mauro Icardi
#Magazin
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
