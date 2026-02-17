Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcuyu açıklayacak

Mauro Icard ile boşanan Wanda Nara'nın aşk hayatı sık sık hem Türk basınında hem de Arjantin basınında geniş yer buluyor. Mauro Icardi ile sık sık mahkemelik olan Wanda Nara'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

WANDA NARA, FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR

Arjantin basınında dolaşan haberlere göre; Wanda Nara'nın birkaç haftadır Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcu ile büyük bir aşk yaşadığı öne sürüldü. Çiftin sık sık görüştüğü ve Wanda Nara'nın yakın bir zaman içerisinde bu yeni aşkını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmayı planladığı ifade edildi.

Boşanma sürecinde Icardi ile karşılıklı sert açıklamalar ve hukuki çekişmeler yaşayan Nara'nın, yeni erkek arkadaşının kim olduğu henüz netleşmese de, yakında yapacağı açıklama ile tüm detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bu ilişki hem Arjantin hem de Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI ARASINDA 600 BİN DOLARLIK BORÇ ÇIKTI

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında yine kriz çıktı. Wanda Nara, katıldığı canlı yayında eski eşi Icardi'nin kızları için yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu olduğunu söyledi. Ayrıca Nara, ek bir maddi tazminat davası açacağını da duyurdu.