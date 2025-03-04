Mauro Icardi'nin oturduğu bank

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul turuna devam ediyor. Mauro Icardi, son olarak Karaköy'de oturduğu bankı paylaşınca 'Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle forma giyemese de paylaşımlarıyla gündemde kalıyor. Wanda Nara ile olaylı bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, China Suarez ile başladığı birliktelikle gündemde kalıyor. Sevgilisine İstanbul'u gezdiren Icardi, sosyal medyada ilgi görüyor.

MAURO ICARDI'NİN OTURDUĞU BANK TURİSTİK YER OLDU

Mauro Icardı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi China Suarez ile Beyoğlu'nu gezdi. Tanınmamak için kar maskesi takan Mauro Icardi, bol bol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ayasofya Camii’nde de fotoğraf paylaşan Mauro Icardi, son paylaşımıyla da Google Haritalar'daki yerini aldı.

Şehrin tarihi yerlerini altını üstüne getiren Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i gezen China Suárez ile Mauro Icardi'nin keyifli anları da gözlerden kaçmadı. Mauro Icardi maskeyle dolaşsa da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Icardi, İstanbul karelerine "Tarihin ve büyünün iç içe geçtiği, bir parçamın her zaman ait olacağı bir şehir" notunu düştü.