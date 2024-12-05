Mauro Icardi'nin paylaşımı Wanda Nara'yı çıldırtacak! Johnny Deep göndermesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

05 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:36

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma davası nedeniyle gündemden düşmüyor. Evine polis baskını yapılan Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Wanda Nara'yı çileden çıkartacak.

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray​'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi​ ile Wanda Nara​ arasındaki her gün yeni bir olay gündeme geliyor. Wanda Nara, rapçi L-Gante ile görüntülenmiş ve açtıkları canlı yayında Galatasaray taraftarları tarafından linç edilmişti. Mauro Icardi ise sosyal medya hesabından dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep'in mahkeme salonundaki fotoğrafını paylaşarak, "Kazanacağım" mesajı verdi.

MAURO ICARDI'DEN JOHNNY DEEP PAYLAŞIMI

Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımı ikili arasındaki krizi daha da arttırdı. Galatasay’ın yıldızı Icardi, sosyal medya hesabından Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğraflarını paylaştı. Johnny Deep de Mauro Icardi gibi zorlu bir boşanma süreci geçirmiş ve sonunda davayı kazanmıştı. Mauro Icardi'nin de yaptığı paylaşımla Wanda Nara'ya göz dağı verdiği ve davayı kazanacağını belirttiği öne sürüldü.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı evinden ayrılmasını istemiş, Icardi bu talebi geri çevirince ise polise şikayette bulunmuştu. Wanda Nara’nın polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulunmasıyla Mauro Icardi'nin evine baskın düzenledi.