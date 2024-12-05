Mauro Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı! Wanda Nara her şeyi ifşa etti

05 Aralık 2024 12:41 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:41

Galatasara'da forma giren Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma davasıyla her geçen gün yeni ithamlarla gündeme geliyor. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi ortaya çıkarken, Icardi'nin oyuncu China Suárez ile 4 yıl önce aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ses kaydı ortaya çıkan Mauro Icardi'nin China Suárez ile sevgili olma çabasının da ortaya çıktığı görüldü.

Olaylı boşanma davaları devam eden Mauro Icardi​ ile Wanda Nara​ cephesinde sular durulmuyor. Wanda Nara'nın adı L-Gante ile anılırken, Mauro Icardi'nin de 2021'de PSG'de oynadığı dönemde China Suárez ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

MAURO ICARDI'NIN SES KAYDI SIZDIRILDI

Wanda Nara, Arjantin​'de katıldığı programda Icardi'nin China Suárez ile Telegram üzerinden konuşmaya başladığı ve kendisinin bu yazışmaları görse de evliliklerine yeniden şans verme adına sesini çıkarmadığını belirtti. Wanda Nara, yayın sırasında; Mauro Icardi ile China Suárez arasında geçen mesajları da ifşa ederken, bu kez de Icardi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı ortaya çıktı.

Arjantin'de yayın yapan América TV'nin LAM isimli programında yayınlanan ses kaydında, Mauro Icardi'nin, China Suárez ile sevgili olma çabasının da yer aldığı belirtildi.

Mauro Icardi, ses kaydında Wanda Nara hakkında konuştuğu ve "Kendisini feminist, terk edilmiş, hakarete uğramış bir kadın gibi gösteriyor ama sonra başka bir kadını karalamaya devam ediyor" dediği iddia edildi.

Mauro Icardi'nin ses kayıtlarının ardından Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Herkese mutluluklar diliyorum" dedi. Nara; "Onları, bir çift olarak görüyor musun?" sorusuna "Söylemeyeceğim. Mauro ile 12 yıl geçirdim. Umarım çok mutlu olur, ona aynı mutluluğu verir" cevabını verdi. Mauro Icardi ile China Suárez ile yazışmalarını kamuoyuyla paylaşmasından pişman olmadığını sözlerine ekleyen ünlü yıldız, "Kanıtlarla konuşmam gerekiyordu" dedi.