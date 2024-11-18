18 Kasım 2024 17:46 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:46

Galatasaray'da forma giyen ünlü futbolcu Mauro Icardi, son dönemde özel hayatıyla gündemde. Boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, "Beni değil Galatasaray2ı tercih etti" derken, bir taraftar, Mauro Icardi’nin Türk Milli Takımı’na alınması için CİMER’e dilekçe yazıldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi​, eşi Wanda Nara​ ile ise boşanma​ aşamasında. Arjantin​'de eşinin evini bastığı ve mahkemelik olduğu iddia edilen Mauro Icardi için Galatasaray​ taraftarı harekete geçti.

ICARDI'Yİ İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi’nin Türk Milli Takımı’na alınması için CİMER’e dilekçe yazıldı. Dilekçede “Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız karar yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır.” ifadeleri yer aldı.

WANDA NARA'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

10 yıldır evli olduğu Mauro İcardi’den boşanma kararı alan Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, “Mauro’yu transfer döneminde Arjantin’e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti” dedi.