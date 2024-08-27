Mauro Icardi'nin yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu! Sarı saçlarından vazgeçti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 16:36 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:34
Geçtiğimiz günlerde aldığı 52 milyonluk lüks araçla gündem olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi saç stilini değiştirdi. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü futbolcu, bu akşam oynanacak Young Boys maçı öncesi saçlarını boyattı. İşte Mauro Icardi'nin yeni stili...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacağı rövanş karşılaşması bugün saat 22.00'da başlayacak.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Maça saatler kala Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi yeni saç stilini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde 52 milyonluk yeni arabasıyla dikkat çeken futbolcu, bu kez de yeni stiliyle gündem oldu.
SARI SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ
Yıldız oyuncu sarı saçlarını vazgeçti, saçlarını kahverengiye boyattı. Icardi, tarzını yenileyerek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Tgrthaber.com