Mauro Icardi'nin yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu! Sarı saçlarından vazgeçti

27 Ağustos 2024 16:36 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:34

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacağı rövanş karşılaşması bugün saat 22.00'da başlayacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maça saatler kala Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi yeni saç stilini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde 52 milyonluk yeni arabasıyla dikkat çeken futbolcu, bu kez de yeni stiliyle gündem oldu.

SARI SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ

Yıldız oyuncu sarı saçlarını vazgeçti, saçlarını kahverengiye boyattı. Icardi, tarzını yenileyerek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.