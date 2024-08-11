Mazhar Alanson Özkan Uğur'u anarken herkesin gözleri doldu

11 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:18

Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde, ünlü sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. Konserde, Alanson, birbirinden güzel ve unutulmaz şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Hayranları, onun eşsiz vokali ve sahne performansıyla coştu.

"NE ZAMAN SAĞIMA BAKSAM ONU GÖRÜYORUM"

Konserin duygusal anlarından biri, Alanson’un geçen yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı ve müzik arkadaşının anısını yad etmesi oldu. Sanatçı, Özkan Uğur’u anarken şu sözleri dile getirdi: “Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil, kardeştik.” Bu sözler, dinleyicilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu ve sahnede birçok kişinin gözlerinin dolmasına yol açtı.

Festival, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sanatçıların ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Müzikseverler, bu tür etkinliklerle hem eğleniyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.