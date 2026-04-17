Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından ünlü isimler üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden beslenme rutini paylaşımıyla tepki topladı. Gelen mesajlar sonrası açıklama yapan Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" dedi.

Özetle

BİRİCİK SUDEN'İN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Birick Suden, tasarımcı ve modacıdır. Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenen Biricik Suden, Yugoslav göçmeni bir ailenin kızıdır. Suden, teyzesi tarafından evlat edinilmiştir. Spor tutkusu ve 60'lı yaşlarında fit görünümüyle tanınan Suden, Atatürk Kız Lisesi mezunudur ve tasarım alanında çalışmalar yapmıştır