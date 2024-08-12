Mazhar Alanson'un sahnede sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu! Özkan Uğur'un yokluğu böyle anlattı

Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Mazhar Alanson, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Alanson, sevilen şarkılarını yüzlerce kişiyle birlikte söyledi.

Konsere Mazhar Alanson'un Özkan Uğur ile ilgili sözleri damga vurdu. Duygusal anların yaşandığı konserde Alanson ağlamamak için kendini zor tuttu.

Alanson, sahnede Uğur’un yokluğunu derin bir üzüntüyle hissettiğini belirterek, "Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum. O, benim sadece müzik yolculuğumda bir arkadaş değil, aynı zamanda bir kardeşti," ifadelerini kullandı.