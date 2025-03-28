Megan Fox dördüncü kez anne oldu! İlk kez bebeğini paylaştı

Geçtiğimiz kasım ayında apçi Machine Gun Kelly ile ayrıldığını duyuran Megan Fox dördüncü kez anne oldu. Oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü.

Uzun yıllardır gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox anne oldu. Ünlü çift geçtiğimiz kasım ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.

MEGAN FOX ANNE OLDU

Hamilelik haberini takipçileriyle paylaşan Megan Fox, gebelik testini takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü. 34 yaşındaki oyuncu, dördüncü kez anne oldu. Kasım ayında Megan Fox ile ayrılan ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly ise "Kızımız dünyaya geldi" notuyla müjdeli haberi verdi.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ

Kelly, kızlarının ilk karesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Fox ve Kelly 2023 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, yeniden bir araya gelmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında yine ayrıldıklarını açıklamıştı. Megan Fox'un eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden 12 yaşındaki Noah , 10 yaşındaki Bodhi ve 8 yaşındaki Journey adlı çocukları var.