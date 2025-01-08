Meghan Markle'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu
Sussex Düşesi Meghan Markle, sosyal medya hesabından büyük acısını duyurdu. Köpeğinin hayatını kaybettiğini açıklayan Markle "Sayamayacağım kadar gözyaşı döktüm" dedi.
Sosyal medya kullanmaya başlayan Sussex Düşesi Meghan Markle, her paylaşımıyla haber olmayı başarıyor. Kısa sürede sosyal medyada 1,4 milyon takipçi kazanan Meghan Markle, son paylaşımında yaşadığı acıyı paylaştı.
MEGHAN MARKLE'NİN ACI GÜNÜ
43 yaşındaki Düşes, beagle cinsi köpeği Guy'ın ölümünü açıklayarak, "Umarım onun kaybından dolayı neden bu kadar perişan olduğumu anlarsın. Sanırım sen de biraz aşık olabilirsin. Sayamayacağım kadar çok gözyaşı döktüm. Yıllarca koşulsuz sevgi için teşekkür ederim, tatlı adamım. Hayatımı asla bilemeyeceğin şekillerde doldurdun." ifadelerini kullandı.
Meghan, 7 yıl önce, Prens Harry ile evleneceği zaman kişisel sosyal medya hesabına veda edip, silmek zorunda kalmıştı. Yıllarca sosyal medya platformundan uzak kalan Sussex Düşesi , 1 Ocak'ta yeni bir sosyal medya hesabı açtı.