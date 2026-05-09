TRT1 kanalının sevilen dönem dizilerinden olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor. Birbirinden güçlü oyuncuların bulunduğu kadroda kendini gösteren usta isim Sinan Albayrak'ın beklenmeyen ayrılık haberi izleyicileri şaşırtsa da yeni projesiyle hayranlarını yeniden heyecanlnadırmayı başardı. 3 sezondur TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşan fenomen dizide Fatih Sultan Mehmed'in en güvendiği vezirlerden biri olan Zağanos Paşa karakteriyle ekrana çıkan Sinan Albayrak, dizinin 80. bölümünde son kez rolünü sergileyecek.

HABERİN ÖZETİ Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde üzen ayrılık! Zağanos Paşa'yı oynayan Sinan Albayrak'ın yeni adresi belli oldu TRT1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Zağanos Paşa karakterini canlandıran Sinan Albayrak, diziye veda ederek yeni bir projeye transfer oluyor. Sinan Albayrak, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmed'in güvendiği vezirlerden Zağanos Paşa karakterini canlandırıyordu. Oyuncu, dizinin 80. bölümünde son kez rolünü sergileyecek. Sinan Albayrak için sette veda partisi düzenlendi ve üzerinde 'Emekleriniz için teşekkür ederiz' yazan bir pasta kesildi. Ünlü oyuncu, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan 'Nizamülmülk Altın Çağ' dizisinde rol alacak. 'Nizamülmülk Altın Çağ' dizisinde Sinan Albayrak, 11. yüzyılda fetihler yapan Türkmen komutan 'Emir Atsız' karakterine hayat verecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNDE SÜRPRİZ AYRILIK! ÜNLÜ OYUNCUNUN HİKAYESİ BİTİYOR

Herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe her salı akşamı TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sıkı takipçileri için sürpriz ayrılık haberi tez yayıldı.

Birbirinden yetenekli ve deneyimli isimlerin rol aldığı ekipte, vezir Zağanos Paşa'nın rolü bu hafta yayınlanacak olan bölümle birlikte sona erecek.

Dizide Fatih Sultan Mehmed'in en sadık ve güvenilir veziri olarak ekrana çıkan Sinan Albayrak, farklı bir proje ve karakterle yeniden sevenleri karşısına çıkacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCUSU SİNAN ALBAYRAK’IN YENİ DİZİSİ HAZIR!

Geçtiğimiz perşembe günü Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki son sahnesi çekilen Sinan Albayrak için sette veda partisi hazırlandı.

Miray Yapım ekibi Sinan Albayrak’a üstünde “Emekleriniz için teşekkür ederiz” notunun düşüldüğü bir veda pastası keserek ünlü oyuncuyla yollarını ayırdı.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinden 'Nizamülmülk Altın Çağ' dizisine transfer olan başarılı oyuncu Sinan Albayrak’ın yeni anlaştığı dizisi ortaya çıktı.

SİNAN ALBAYRAK, NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ DİZİSİNDE TÜRKMEN KOMUTAN OLARAK ROL ALACAK

TRT'nin dijital platformu Tabii’nin DSS Medya imzalı projesi “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisiyle el sıkıştı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu, senaryosunu ise Uhud Tekin, A. Kadir İlter ve Caner Erzincan’ın kaleme alacağı iddialı dönem dizisinde Sinan Albayrak, 11. yüzyılda Suriye ve Filistin'de fetihler yapan Türkmen komutan rolüyle “Emir Atsız” karakterine bürünecek.