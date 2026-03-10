Mehmet Ali Erbil boşanma sonrasındaki sessizliğini ilk kez bozdu! Erbil'den şaşırtan ayrılık açıklaması

6 ay önce dünyaevine girdiği Gülseren Ceylan ile tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil, boşanma sonrasında ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Magazin objektiflerine takılan ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yolları ayırma kararı vermelerinin en ağır yönlü sebebinin kendisinden kaynaklandığını belirtmişti. Boşanma durumunun aldatma gibi sebeplerden ötürü gelişmediğine değinen Mehmet Ali Erbil ayrılık süresi boyunca yalnızca oğlunu özlediğini söyledi.

GÜLSEREN CEYLAN'DAN BOŞANAN MEHMET ALİ ERBİL, AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!

Tiyatrocu, oyuncu, sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile yollarını ayırma kararı almış ve 6 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Ayrılık sürecine yönelik her iki tarafında konuşması yasak olan Erbil evliliğinde, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ayrılık sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil'in boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

ERBİL EVLİLİĞİNDE KONUŞAN YANACAK! MEHMET ALİ ERBİL'İN AVUKATI UYARMIŞTI...

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasında bulunmuştu.