İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
 Ebrar Oral

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrasındaki sessizliğini ilk kez bozdu! Erbil'den şaşırtan ayrılık açıklaması

Altı aydır evli kaldığı Gülseren Ceylan ile yollarını ayıran Mehmet Ali Erbil, boşandıktan sonra sadece oğullarını (köpeğini) özlediğini ifade etti.

10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 01:46

6 ay önce dünyaevine girdiği ile tek celsede boşanan , sonrasında ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu. Magazin objektiflerine takılan ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yolları ayırma kararı vermelerinin en ağır yönlü sebebinin kendisinden kaynaklandığını belirtmişti. Boşanma durumunun aldatma gibi sebeplerden ötürü gelişmediğine değinen Mehmet Ali Erbil ayrılık süresi boyunca yalnızca oğlunu özlediğini söyledi.

GÜLSEREN CEYLAN'DAN BOŞANAN MEHMET ALİ ERBİL, AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!

Tiyatrocu, oyuncu, sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile yollarını ayırma kararı almış ve 6 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrasındaki sessizliğini ilk kez bozdu! Erbil'den şaşırtan ayrılık açıklaması

Ayrılık sürecine yönelik her iki tarafında konuşması yasak olan Erbil evliliğinde, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ayrılık sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrasındaki sessizliğini ilk kez bozdu! Erbil'den şaşırtan ayrılık açıklaması

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil'in boşanma süreci sonrasında sadece Gülseren Ceylan ile oğulları olarak vasıflandırdığı köpeğini özlediğini dile getirdi.

ERBİL EVLİLİĞİNDE KONUŞAN YANACAK! MEHMET ALİ ERBİL'İN AVUKATI UYARMIŞTI...

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasında bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrasındaki sessizliğini ilk kez bozdu! Erbil'den şaşırtan ayrılık açıklaması

#boşanma
#evlilik
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#Ünlü Sunucu
#Magazin
