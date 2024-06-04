Mehmet Ali Erbil, ekranlara geri dönüyor!

04 Haziran 2024 14:45 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:45

Bir perde arasından yayınlanan fragman sonrası Mehmet Ali Erbil yeniden ekranlara mı dönüyor? sorusu sorulmaya başlandı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda ise Mehmet Ali Erbil'in ekranlara geri döndüğü görüldü.

MEHMET ALİ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Mehmet Ali Erbil kendisiyle özdeşleşen Çarkıfelek yarışma programına yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ara vermişti. Erbil uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. 17 saniyelik yayınlanan programda Mehmet Ali Erbil'in "Parmaktan sonra" esprisini akıllara getirdi. Erbil tanıtımda, "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin." dedi.