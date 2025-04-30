Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'dan şikayetçi olunca hüngür hüngür ağladı

Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü şovmen hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, kendisini defalarca aldattığını belirten Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

GÜLSEREN CEYLAN'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Ayrıldıktan sonra yaşadıkları problemlerle gündem olan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil, mahkemelik oldu. Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler sarf ederek gündem oldu.

Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Gülseren Ceylan, açıklamalarıyla gündem oldu. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu. Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.

MEHMET ALİ ERBİL HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Konuyla ilgili mahkemeye başvuruda bulunan Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak arkadaşının yayınladığı videoda hüngür hüngür ağladı.