Mehmet Ali Erbil ev hapsinde zor günler geçiriyor! Kızı Yasmin Erbil sitem dolu: Yaşlandım

21 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:21

Yeni tarzıyla kamera karşısına geçen Yasmin Erbil, yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsiyle cezalandırılan babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. "Yaşlandım" diyen Yasmin Erbil, babasının bu süreçte geçirdiği hastalıkları sıraladı.

Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil​, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil​, babasının geçirdiği zor günlerden bahsetti.

YASMİN ERBİL, MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA KONUŞTU

Babasının ev hapsinde TikTok'a olan ilgisinin arttığını belirten Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in stresten egzama atakları yaşadığını anlattı. Yasmin Erbil, babasının ev hapsiyle ilgili, "Stresten egzama atakları arttı. Sürekli krem sürmesini hatırlatıyoruz. Evde ne yapsın, TikTok'a giriyor. Biz uyarıyoruz, ama o yine girmeyi seviyor. Babamı uyarıyoruz, ama yine TikTok’a girmiş. Klasik babam, yorucu. Yaşlandım. dedi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, konuşmasının devamında, "Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır. Her şeyin düzeleceğine güveniyorum," dedi.