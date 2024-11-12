Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı! Kanal Turnike programıyla ilgili kararını verdi

12 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:15

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil yeni bir iddia ile gündeme geldi. Turnike programıyla ekranda olan Mehmet Ali Erbil için kanalın harekete geçtiği ve programı yayından kaldırdığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de yer aldığı 23 hakkında gözaltı kararı almıştı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri konuldu. Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SUNDUĞU TURNİKE YAYINDAN MI KALKIYOR?

Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu üstlendiği Turnike programının yayından kalkacağı iddia edildi. Onur Akay, yaptığı açıklamada, "2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti."

MEHMET ALİ ERBİL’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.