Mehmet Ali Erbil ile ayrılan Gülseren Ceylan'ın Tiktok kazancı dudak uçuklattı! Sadece 10 dakikada servet kazanıyor

08 Ocak 2025 15:38 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:38

Mehmet Ali Erbil ile nişanlanan ve geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medya hesabından aktif paylaşım yapan Gülseren Ceylan'ın TikTok'tan 10 dakikada kazandığı para şoke etti.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil​ ile yaşadığı ilişkiyle sosyal medyada konuşulan Gülseren Ceylan​, "Mehmet Ali Erbil ile evlenip çocuk​ yapmayı planladıklarını söyleyerek, “Bu düşünceye kendi kendime kapılmadım. Mehmet Ali Bey sürekli ‘Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı’ diyordu. Beni evlilik vaadiyle oyaladı” dedi. Ayrılık​ sonrası katıldığı programdaki açıklamalarıyla çok konuşulan Ceylan, sosyal medya kazancından bahsetti.

10 DAKİKADA 30 BİN TL KAZANDI

Mehmet Ali Erbil'in kendisini kandırdığını söyleyen Gülseren Ceylan, Tiktok'ta yayın yaparak para kazandığını açıkladı. Bunun nasıl olduğunun sorulması üzerine Gülseren Ceylan, "İnsanlar hediye atıp 'Evinizi gezdirin' falan diyorlar. Mesela o yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bu yaz evleneceklerini belirten Gülseren Ceylan "Kandırıldım" dedi. O ben hastayken terk etti" diyen Gülseren Ceylan, ayrılıkla ilgili, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım." demişti.