Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşandı. 7 ay önce evlenen ikilinin "evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle" bitmesine karar verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan tek celsede boşandı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, 7 ay süren evliliklerini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla 'evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle' sonlandırdı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti boşandı. Boşanma Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada gerçekleşti. Evlilikleri 7 ay sürmüştür. Boşanma nedeni 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' olarak belirtildi. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil'i avukatı temsil etti. Çift daha önce de boşanma aşamasındayken vazgeçip evliliklerine bir şans daha vermişti.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah tek celsede bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 ay önce evlenen ikilinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” bitmesine karar verildi.

Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen aylarca boşanmak üzereyken vazgeçip evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti. Ancak ikili yeniden boşanma kararı aldı. Bugün de resmen 7 aylık evlilikleri sona erdi.

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ameliyat sonrası, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür." sözleriyle bir paylaşım yapmıştı.