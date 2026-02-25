Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan tek celsede boşandı!

Kategoriler
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşandı. 7 ay önce evlenen ikilinin "evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle" bitmesine karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah tek celsede bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 ay önce evlenen ikilinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” bitmesine karar verildi.
Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen aylarca boşanmak üzereyken vazgeçip evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti. Ancak ikili yeniden boşanma kararı aldı. Bugün de resmen 7 aylık evlilikleri sona erdi.
Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ameliyat sonrası, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür." sözleriyle bir paylaşım yapmıştı.