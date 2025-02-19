Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç ev hapsi sonrası ilk kez buluştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç 1 ay sonra bir araya geldi.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL TEKRAR BULUŞTU

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, Erbil'in evinde buluştu. İki ismin paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı. İki isme Erbil'in yardımcısı da eşlik etti.

Serdar Ortaç'ın ilk davası, 24 Aralık'ta görülürken Mehmet Ali Erbil, hâkim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak. Cenk Eren'in son paylaşımı da kafaları karıştırdı. Cenk Eren, "Şimdi bana diyeceksiniz ki, 'Cenk, neden 20 sene sonra bu konuyu açıyorsun?' 20 sene sonra açmamın sebebi, ben geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim. Hatta geçen seneden beri çok düşündüm, bunu tekrar gündeme getirip getirmemeyi. Çünkü bunu ben, bu yüzden bir arkadaşımı suçladım, bir şarkıcı arkadaşımı, ve yıllarca küs kaldım onunla. Onun yaptığı söylenmişti bana. Ama şimdi her şey ortaya çıktı" sözleriyle Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a site ettiği iddia edilmişti.

Cenk Eren daha sonra ise, Eren, daha sonra "Ne İbrahim Tatlıses ne Serdar Ortaç ne de Mehmet Ali Erbil. Bu üç sanatçı dostumu da çok severim, çok kıymetlidirler. Allah üçüne de şifalar versin. Sağlıkla, huzurla yaşasınlar" dedi.