Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun yıllar sonra yan yana! Ali Sadi'yi ise kimse tanıyamadı

12 Haziran 2024 14:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:28

Son dönemde kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile beraber olan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından yan yana poz veren iki isme yorum yağdı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE TUĞBA COŞKUN YAN YANA

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun, 2005 yılında evlendi ve 2011 yılında boşandı. Uzun süredir yan yana fotoğraf vermeyen Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşun, oğulları Ali Sadi'nin mezuniyetinde buluştu. Ali Sadi babasının boyunu geçerken, Tuğba Coşkun'a ise, " Çok hoş bir kadın", "Tuğba hanımın güzelliği ve şıklığı", "Tuğba Hanım çok şık gerçekten" gibi yorumlar yapıldı.