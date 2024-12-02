Mehmet Ali Erbil, polis merkezinde! Ev hapsi cezası kaldırılmıştı

02 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:37

Yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil, hakkında 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti. Adli kontrol tedbiri çerçevesinde polis merkezine giderek imza attı.

Yasadışı bahis​ yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil​, uygulanan haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri çerçevesinde polis merkezine giderek imza attı.

MEHMET ALİ ERBİL POLİS MERKEZİNDE İMZA ATTI

Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in her hafta 1 gün imza atmasına karar verilmişti

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.