Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç 'Para almadık' demişti! İki isme ödenen miktar ortaya çıktı

13 Kasım 2024 11:43 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:03

Yasa dışı bahis suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil Malata Adası'na otele açılışı için gittiklerini ve burada hiçbir şeyden haberleri olmadığını belirterek para almadıklarını açıklamıştı. İki ismin para aldıkları ve ödenen miktar ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi cezasına çarptırıldı. Gittikleri otelde yasa dışı bahis ile ilgili bilgilerinin olmadığını ve kişilerden herhangi bir ücret almadıklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı gazeteci Emrullah Erdinç yalanladı.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ'IN İFADESİNİ YALANLADI

Erbil ve Ortaç'ın verdiği ifade sonrası konuşan gazeteci Emrullah Erdinç, Halk TV'de katıldığı bir programda, iki ünlü ismin 100 bin TL aldıklarını belirterek, "Bizim yasa dışı bahisle alakamız olmaz dediler ama böyle değil. Çünkü burada birileri geliyor ve kendilerini oraya davet ediyorlar. 'Bir otele sizi davet edeceğiz, hem tatilinizi yapmış olursunuz, bütün masraflarınız karşılanacak ve bunu karşılığında da 100 bin TL'ye denk gelecek bir şekilde para verilecek. Bunun karşılığında da sizinle de bir video çekecekler' diyorlar." diyerek aralarında geçen diyaloglardan bahsetti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın oraya neden gittiklerini bildiklerini belirten Emrullah Erdinç, "Aslında bunu bilerek gittiler. Oraya giderken Serdar Ortaç'ın amacı orada yasa dışı bahis sitesinin bir bölümünü anlatmak. Serdar Ortaç orada sadece kumar bölümünü anlatmak için gitti. Mehmet Ali Erbil ise yasa dışı bahsin reklamını yapıyor. Bu planlı yapılıyor. Ortaç ve Erbil'in de videodan da anlaşılacağı üzere haberleri vardı. Kendilerini çağıran kişiler de zaten bu amaçla çağırılmışlardı ve hesaplarına bu anlamda para ödendi. Yasa dışı bahsin reklamını yaptılar mı? Yaptılar!" dedi.